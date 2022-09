Roma Atalanta, i convocati di Gasperini: i nerazzurri recuperano Boga (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha reso nota la lista dei convocati in vista della Roma Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Roma. Recupera Boga, mentre non ce la fa Zappacosta. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’ha reso nota la lista deiin vista dellaGian Piero, allenatore dell’, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro la. Recupera, mentre non ce la fa Zappacosta. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel,, Lookman, Hojlund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta_BC : ?? Questi i 20 nerazzurri in viaggio verso Roma! ?? Here's our travelling squad for #RomaAtalanta! Presented by… - supporter_roma : @eddajesu @Nonzi83 @gizzo97 Io in prima persona ho visto solo un paio di video, però mi ricordo di averne parlato c… - Frances54325203 : RT @lorenzrulez: Roma - Atalanta: Mister, Dio Canguro, potrebbe provare un centrocampo dinamico senza Matic-Cristante per una volta? https… - Luca_veey : RT @VoceGiallorossa: ???@OfficialASRoma-@Atalanta_BC - Le probabili formazioni. GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaAtalanta h… - sportli26181512 : Atalanta, l'idea di Gasperini per l'attacco alla Roma: Schierare Pasalic falso nove per rompere le linee e sorprend… -