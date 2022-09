Roma-Atalanta: avanti i giallorossi, blitz Gasperini a 3,63. In quota Dybala-gol a 2,85 (Di sabato 17 settembre 2022) Sfida di alta classifica per Roma e Atalanta, con i bergamaschi in vetta insieme a Milan e Napoli e i giallorossi a un solo punto di distanza.... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Sfida di alta classifica per, con i bergamaschi in vetta insieme a Milan e Napoli e ia un solo punto di distanza....

LAROMA24 : Quote, Roma favorita: la vittoria con l'Atalanta si gioca a 2,10 #AsRoma - GiaGianmarco : @emilan46 Sì, ha giocato già 70 minuti in Europa e giocherà anche con l'Atalanta. Per la Roma meglio così ovviamente - sportli26181512 : Roma-Atalanta: avanti i giallorossi, blitz Gasperini a 3,63. In quota Dybala-gol a 2,85: Sfida di alta classifica p… - LAROMA24 : ??? 'La #ASRoma è più forte dell’#Atalanta' 'Domani vincono i giallorossi' 'Attenderei prima di bastonare #Abraham.… - KeenOnGreen1 : Italy ???? Napoli Atalanta AC Milan Udinese AS Roma Inter Milan Lazio Juventus Torino Salernitana Fiorentina… -