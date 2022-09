Rocio cuore di mamma | pubblica una foto delle figlie al primo giorno di scuola ed è boom di like

(Di sabato 17 settembre 2022)Munoz Morales è stata la madrina del Festival di Venezia. L’attrice è stata scelta quest’anno per inaugurare la kermesse e presentare la premiazione dei vari riconoscimenti assegnati. E in effetti, la moglie di Raul Bova non ha deluso le aspettative del pubblico, ma appena ha potuto è corsa di nuovo a casa dalle sue … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Con l'attore a sostenerla, ogni momento vissuto a Venezia sarà indubbiamente rimasto ben impresso neldella bellaMorales e Raoul Bova incantevoli a Venezia: un trionfo d'amore sul ...ha un ricco palmares avendo vinto 10 titoli con l'Atletico Madrid prima di venire in Italia. "... La Royal è una Società che mi è rimasta nel, sono arrivata in una situazione difficile a ...Lamezia Terme - Nuovo colpo per la squadra biancoverde T&T Royal Lamezia che si aggiudica le prestazioni sportive della giocatrice Luana Calabrese, lo scorso anno in forza alla Vibonese Calcio (a 11).Anche quest’anno la Mostra del Cinema di Venezia è giunta al termine. Dopo momenti memorabili (in primis la presunta querelle tra Harry Styles e Chris Pine, protagonisti del film fuori concorso Don’t ...