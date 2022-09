Ritorna la Giornata europea della cultura ebraica (Di sabato 17 settembre 2022) Ogni anno attira decine di migliaia di visitatori, contenti e curiosi di poter visitare le sinagoghe o approfondire la conoscenza dei quartieri ebraici delle loro città. Per alcuni è una scoperta, per altri una riscoperta. L’evento si svolge in più di cento località italiane, proponendo un ricco programma che spazia dall’approfondimento all’intrattenimento, dall’incontro con scrittori e intellettuali a percorsi di musica. In ogni caso, momenti di riflessioni e confronto aperto. Domenica 18 settembre torna per la ventitreesima volta la Giornata europea della cultura ebraica: «Una grande festa collettiva, che coinvolge tutte le realtà ebraiche italiane e che quest’anno partirà da Ferrara, città capofila, dove la mattina del 18 settembre si inaugurerà simbolicamente la manifestazione» spiega Noemi Di ... Leggi su panorama (Di sabato 17 settembre 2022) Ogni anno attira decine di migliaia di visitatori, contenti e curiosi di poter visitare le sinagoghe o approfondire la conoscenza dei quartieri ebraici delle loro città. Per alcuni è una scoperta, per altri una riscoperta. L’evento si svolge in più di cento località italiane, proponendo un ricco programma che spazia dall’approfondimento all’intrattenimento, dall’incontro con scrittori e intellettuali a percorsi di musica. In ogni caso, momenti di riflessioni e confronto aperto. Domenica 18 settembre torna per la ventitreesima volta la: «Una grande festa collettiva, che coinvolge tutte le realtà ebraiche italiane e che quest’anno partirà da Ferrara, città capofila, dove la mattina del 18 settembre si inaugurerà simbolicamente la manifestazione» spiega Noemi Di ...

