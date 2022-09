“Ritirato l’invito di Harry e Meghan al ricevimento di Stato nel giorno dei funerali della Regina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 settembre 2022) Il Daily Telegraph riporta l’attenzione su. Dopo i rumors che li descrivono furibondi in seguito alla decisione di Carlo III di non concedere ai loro figli il titolo di Sua Altezza Reale, spunta il mistero sugli inviti alla reception che si terrà a Buckingham Palace neldeiElisabetta, il 19 settembre. Ebbene, i Sussex avrebbero ricevuto gli inviti all’iniziosettimana ma sarebbero stati loro revocati perché “l’evento è dedicato soltanto a membrifamiglia reale che lavorano a tempo pieno per la Corona”. Questo avrebbero deciso a Palazzo. Chi ci sarà? Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha già confermato la sua presenza. Oltre a lui più di trenta leader mondiali. Il francese Emmanuel Macron, ...