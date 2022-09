“Rischio il posto”: Francesco Facchinetti, che presa di posizione su Totti e Ilary! (Di sabato 17 settembre 2022) La rottura del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco anche dopo molte settimane dall’annuncio. Una separazione che ha fatto ovviamente molto rumore, arrivata dopo 17 anni di matrimonio e 20 anni di relazione, caratterizzata dall’arrivo di tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. Nelle scorse settimane sembrava che entrambi i protagonisti propendessero per un divorzio senza clamori, mantenendo i toni bassi. Negli ultimi giorni è cambiato tutto, con l’intervista bomba di Totti al Corriere della Sera dove l’ex capitano della Roma ha rivelato di non essere stato il primo a tradire, puntando il dito contro Ilary Blasi. L’icona giallorossa ha infatti svelato di aver trovato dei messaggi inequivocabili sul telefono dell’ormai ex moglie riguardo ad un suo flirt con Cristiano Iovino, personal ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 settembre 2022) La rottura del matrimonio trae Ilary Blasi continua a tenere banco anche dopo molte settimane dall’annuncio. Una separazione che ha fatto ovviamente molto rumore, arrivata dopo 17 anni di matrimonio e 20 anni di relazione, caratterizzata dall’arrivo di tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. Nelle scorse settimane sembrava che entrambi i protagonisti propendessero per un divorzio senza clamori, mantenendo i toni bassi. Negli ultimi giorni è cambiato tutto, con l’intervista bomba dial Corriere della Sera dove l’ex capitano della Roma ha rivelato di non essere stato il primo a tradire, puntando il dito contro Ilary Blasi. L’icona giallorossa ha infatti svelato di aver trovato dei messaggi inequivocabili sul telefono dell’ormai ex moglie riguardo ad un suo flirt con Cristiano Iovino, personal ...

