Rinnovo Zaniolo, si continua a lavorare: schiarita vicina tra agenti e Pinto (Di sabato 17 settembre 2022) La Roma ritrova Zaniolo e Mourinho può essere contento: il classe '99 continua a parlare con la società per il Rinnovo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli agenti del ragazzo e Tiago Pinto starebbero continuamente parlando per trovare un punto d'incontro. L'idea giallorossa è quella di blindarlo con un contratto da big e la schiarita potrebbe essere vicina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

