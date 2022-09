“Rincari fuori controllo” Industrie e imprese in ginocchio | crisi senza freni

(Di sabato 17 settembre 2022) Prezzo del gas record, inflazione e tassi più su per un contesto difficile nella seconda metà del 2022. È la sintesi del quadro tracciato dal Centro studi di Confindustria nella sua congiuntura flash di settembre. In generale, "lo scenario vira al ribasso". Pesa il rincaro del gas da agosto, "divenuto, sulla scia dei tagli delle forniture dalla Russia". Il prezzo "ha raggiunto livelli insostenibili, impensabili ancora qualche mese fa e avrà l'effetto di spingere ancora più in alto l'inflazione e i costi delle", viene rimarcato. Cattive notizie arrivano dal settore produttivo. Secondo il Centro studi di Confindustria, "la resilienza dell'industria è alle corde, dopo troppi mesi di impatto del caro-energia sui margini delle: soffriranno gli investimenti". Rischi anche per il ...

