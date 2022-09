Rincari | allarme dai dati di Confindustria | La resilienza delle imprese è alle corde

(Di sabato 17 settembre 2022) Il rincaro del gas da agosto è divenuto fuori controllo, sulla scia dei tagliforniture dalla Russia. Ladell’industria è, dopo troppi mesi di impatto del caro-energia sui margini: soffriranno gli investimenti. E’ quanto si legge nella congiuntura flash diper settembre. L’inflazione record erode il redditofamiglie e minaccia i consumi, protetti (in parte e non per molto ancora) dal risparmio accumulato. La BCE ha risposto a prezzi alti ed euro debole alzando i tassi, che daranno un ulteriore impulso recessivo. Rientrano i prezzi di varie commodity, perché è più fiacca l’economia mondiale. L’Italia resiste grazie a: più mobilità e turismo; crescita (minore)...

Urgente attenuare iper imprese e famiglie È urgente attenuare idell'energia o i loro effetti. Primo, con interventi compensativi per famiglie e imprese, che però sono molto costosi, ...Unche era stato già lanciato da Confesercenti e che è diventato tema chiave di questa ... Le difficoltà, come segnalate, sorgono dai 'dell'energia elettrice e del gas che, in più, si ...Il rincaro del gas da agosto è divenuto fuori controllo, sulla scia dei tagli delle forniture dalla Russia. Soffre l'industria.Hanno riaperto i battenti proprio in questi giorni: ma per la maggioranza delle scuole dell’infanzia e degli asili nido della galassia partitaria potrebbe arrivare la chiusura nel giro di pochi mesi.