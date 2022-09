Ricordo che la Regina Elisabetta | ossessione-fascismo | dove si spinge Andrea Romano | Video

(Di sabato 17 settembre 2022) A Stasera Italia si parla del futuro dell'Europa, dell'Ungheria, di Viktor Orban. E ospite in collegamento con Barbara Palombelli, su Rete 4, ecco, del Pd. Il quale riesce anche ad arruolare lanella fantomatica armata anti-fascista. Fantomatica perché non è ben chiaro quale tipo disi debba combattere. "Non sono così pessimista. Intantocheda giovane principessa su una militante anti-fascista, mi vien da dire: lavorò per la Gran Bretagna, svolgendo anche funzioni di ausiliaria, proprio contro l'aggressione nazi-fascita", premette Aldo. "Dice bene Aldo Cazzullo - riprende -: l'anti-è un valore di tutti i democratici. Ma il tema che lei poneva, ...

davcarretta : Meloni: 'Ricordo a tutti che Orban ha vinto le elezioni'. 'Orban è un signore che secondo le regole della sua Cos… - borghi_claudio : Ricordo che domani sera sarò a #Cecina - AurelianoStingi : Ennesima nuova variante #Covid_19 che fa paura #ba275. Siccome ad ogni variante è la stessa storia vi ricordo che a… - Alice70A : RT @suaperfidia: Ricordo ancora quando giurai alla mia fidanzata, appena laureata in Relazioni Internazionali, che mai e poi mai avrei int… - Alice70A : RT @Alberto63Al: E da quel giorno buio Dinanzi al tuo ricordo Per tutta l'esistenza Dovrò soffrire ancora La febbre del mistero che ho p… -

RSI.ch Informazione

Ci fa bene custodire ildi quanto sofferto: non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti si può crederesiano acqua passata eil cammino del bene sia delineato per ...Sull'eventualitàdietro a una ipotesi di manipolazione della analisi possa esserci stata l'azione delle mafie , Endrizzi ha poi continuato: ' Noi abbiamo audito Renato Vallanzasca ,, ... L'uomo che sparò a Reagan E' questo ciò che chiedono le associazioni di bikers e quelle ambientaliste ... c'è stato un momento anche di ricordo delle recenti vittime della strada. "Quattro persone, di cui due bambini, hanno ...L’evento del Misa si ripete dopo otto anni dall’alluvione del 2014. Per quanto simili come effetti sulla popolazione e sul territorio, gli eventi sono molto diversi per le condizioni in cui si sono re ...