Richetti indicato come “senatore molestatore” da Fanpage. La replica: “La vittima sono io, ecco le prove” (Di sabato 17 settembre 2022) ecco la storia “giudiziaria” del senatore Matteo Richetti, secondo quanto risulta all’Adnkronos che ha potuto leggere gli atti di una vicenda che il parlamentare di Azione definisce, attraverso i legali, “altamente lesiva della sua reputazione”. Un caso a dir poco controverso (su cui la Procura ha aperto un fascicolo) che tratta di asserite molestie sessuali denunciate a Fanpage da una donna che, a suo dire, avrebbe ricevuto avances di vario genere da un senatore. Tutto ha inizio il 29 novembre 2021 quando Richetti si reca alla polizia postale di Roma per presentare una denuncia contro ignoti. LEGGI ANCHE Finisce in barzelletta l'inchiesta di Fanpage su FdI. Da Formigli finti scoop e scene alla Totò (video) "L'inchiesta di Fanpage contro FdI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022)la storia “giudiziaria” delMatteo, secondo quanto risulta all’Adnkronos che ha potuto leggere gli atti di una vicenda che il parlamentare di Azione definisce, attraverso i legali, “altamente lesiva della sua reputazione”. Un caso a dir poco controverso (su cui la Procura ha aperto un fascicolo) che tratta di asserite molestie sessuali denunciate ada una donna che, a suo dire, avrebbe ricevuto avances di vario genere da un. Tutto ha inizio il 29 novembre 2021 quandosi reca alla polizia postale di Roma per presentare una denuncia contro ignoti. LEGGI ANCHE Finisce in barzelletta l'inchiesta disu FdI. Da Formigli finti scoop e scene alla Totò (video) "L'inchiesta dicontro FdI ...

SecolodItalia1 : Richetti indicato come “senatore molestatore” da Fanpage. La replica: “La vittima sono io, ecco le prove”… - marioricciard18 : RT @DM_Deluca: Azione pubblica un comunicato in cui viene ammesso che Matteo Richetti è il senatore indicato nell'inchiesta di Fanpage sull… - GiovanniGrop : RT @DM_Deluca: Azione pubblica un comunicato in cui viene ammesso che Matteo Richetti è il senatore indicato nell'inchiesta di Fanpage sull… - Rosyfree74 : RT @DM_Deluca: Azione pubblica un comunicato in cui viene ammesso che Matteo Richetti è il senatore indicato nell'inchiesta di Fanpage sull… - brazof666 : RT @DM_Deluca: Azione pubblica un comunicato in cui viene ammesso che Matteo Richetti è il senatore indicato nell'inchiesta di Fanpage sull… -