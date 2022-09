Renzi: «Il M5s usa il reddito di cittadinanza come voto di scambio al Sud» (Di sabato 17 settembre 2022) Matteo Renzi contro il M5s per il reddito di cittadinanza. «Per me è uno scandalo che Giuseppe Conte vada in giro per il sud promettendo a tutti di mantenere il sussidio. E che vada alle iniziative tirando fuori la tesserina gialla. Io lo dico ai toscani: volete questo sistema clientelare di voto di scambio?», ha detto il leader di Italia Viva a margine di una un’iniziativa elettorale a Firenze. «Potete votare i 5s o addirittura anche il Pd che ora sta difendendo il reddito di cittadinanza – ha aggiunto -. Ma quando Conte vi dice anche in Toscana ‘vi facciamo rifare gratuitamente le case’, quel gratuitamente non esiste, non c’è niente di gratis in politica», ha aggiunto, riferendosi al Superbonus. «Non è che sta pagando Conte – ha detto ancora -, stanno pagando i ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Matteocontro il M5s per ildi. «Per me è uno scandalo che Giuseppe Conte vada in giro per il sud promettendo a tutti di mantenere il sussidio. E che vada alle iniziative tirando fuori la tesserina gialla. Io lo dico ai toscani: volete questo sistema clientelare didi?», ha detto il leader di Italia Viva a margine di una un’iniziativa elettorale a Firenze. «Potete votare i 5s o addirittura anche il Pd che ora sta difendendo ildi– ha aggiunto -. Ma quando Conte vi dice anche in Toscana ‘vi facciamo rifare gratuitamente le case’, quel gratuitamente non esiste, non c’è niente di gratis in politica», ha aggiunto, riferendosi al Superbonus. «Non è che sta pagando Conte – ha detto ancora -, stanno pagando i ...

lucianonobili : Dopo aver rotto (momentaneamente) col #M5S, combattuto #Renzi e fatto scappare #Calenda, #Letta ha detto su… - borghi_claudio : Sempre meglio ricordare... ci sono pochi voti decisivi, tutto il resto è tattica. Questo era uno di quelli. - PanichiGiacinta : RT @Mjke_original: Leggo gente comune scagliarsi contro il #RDC come se fosse il male assoluto. Ma non vedo nessuno che si indigna per i vi… - Giancar70336148 : RT @Mjke_original: Leggo gente comune scagliarsi contro il #RDC come se fosse il male assoluto. Ma non vedo nessuno che si indigna per i vi… - RoyBerardi : RT @CinziaEmanuelli: @mariolavia Vuol dire che i sondaggi che non possono essere più divulgati stanno dando il Terzo Polo in forte crescita… -