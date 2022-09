Regina Elisabetta, folle chilometriche per renderle omaggio: William e Carlo scendono in strada (Di sabato 17 settembre 2022) La Westminster Hall rappresenta al momento l’epicentro del Regno Unito: un luogo che attira visitatori da ogni parte del Paese e non solo. Sono moltissime, infatti, le persone che attendono tra le 12 e le 17 ore di fila per poter rendere omaggio alla Regina Elisabetta. La Sovrana rimarrà nella camera ardente londinese fino alla mattina del funerale, programmato per lunedì 19 settembre. Le immagini di David Beckham in fila per 12 ore hanno fatto il giro del mondo e molti si sono chiesti quali altri personaggi famosi si celassero nella coda. Intanto la Famiglia Reale ha deciso di omaggiare gli inglesi che affrontano questa faticosa trafila. AnsaIl re Carlo e il principe William, infatti, nella giornata di oggi hanno fatto una visita a sorpresa alle persone in coda. I due, dunque, si sono presentati in ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 settembre 2022) La Westminster Hall rappresenta al momento l’epicentro del Regno Unito: un luogo che attira visitatori da ogni parte del Paese e non solo. Sono moltissime, infatti, le persone che attendono tra le 12 e le 17 ore di fila per poter renderealla. La Sovrana rimarrà nella camera ardente londinese fino alla mattina del funerale, programmato per lunedì 19 settembre. Le immagini di David Beckham in fila per 12 ore hanno fatto il giro del mondo e molti si sono chiesti quali altri personaggi famosi si celassero nella coda. Intanto la Famiglia Reale ha deciso di omaggiare gli inglesi che affrontano questa faticosa trafila. AnsaIl ree il principe, infatti, nella giornata di oggi hanno fatto una visita a sorpresa alle persone in coda. I due, dunque, si sono presentati in ...

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - persempre_news : #elisabetta #Queen #Londra #WestminsterHall Elisabetta II, altro stop a coda fila per Westminster Hall. Attesa di… - misterj1995 : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex calciatore… -