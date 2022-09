Regina Elisabetta: attesi arrivi senza precedenti a Londra per le esequie (Di sabato 17 settembre 2022) Non si ferma la lunghissima fila in movimento da giorni per l'ingresso a Westminster Hall dove e' esposto il feretro della sovrana, con l'attesa che e' stata calcolata anche a 24 or L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 settembre 2022) Non si ferma la lunghissima fila in movimento da giorni per l'ingresso a Westminster Hall dove e' esposto il feretro della sovrana, con l'attesa che e' stata calcolata anche a 24 or L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - RaiNews : La leggenda del calcio inglese David Beckham si è messo in fila alle due del mattino per porgere l'ultimo saluto a… - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - fanpage : Nonostante una brutta frattura ad un dito del piede, la nuova Regina Consorte non ha mostrato il minimo segno di ce… - b8mwrld : RT @HOSE0KTEAR: quando tae ha postato la schiena nuda è crepata la regina elisabetta oggi per ste foto mi auguro che crepi berlusconi -