Reggina-Cittadella, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 17 settembre 2022) Alle ore 14:00 si affrontano Reggina e Cittadella, nel match valido per la sesta giornata di Serie B. Le due squadre sono tra le più belle sorprese di questo inizio di stagione: la Reggina di Inzaghi, a quota 12 punti, occupa la seconda posizione in classifica, ed è chiamata alla vittoria per raggiungere il Brescia (vittorioso nell’anticipo col Benevento) in vetta. Il Cittadella, invece, staziona qualche posizione più in basso, al sesto posto con 8 punti. I ragazzi di Gorini, tuttavia, proveranno il colpaccio per approfittare di una classifica molto compatta e tentare l’assalto alle posizioni di vertice. I veneti, del resto, in questo campionato si sono già presi uno scalpo importante come quello del Frosinone. Le ultime da Reggina-Cittadella, con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Alle ore 14:00 si affrontano, nel match valido per la sesta giornata diB. Le due squadre sono tra le più belle sorprese di questo inizio di stagione: ladi Inzaghi, a quota 12 punti, occupa la seconda posizione in classifica, ed è chiamata alla vittoria per raggiungere il Brescia (vittorioso nell’anticipo col Benevento) in vetta. Il, invece, staziona qualche posizione più in basso, al sesto posto con 8 punti. I ragazzi di Gorini, tuttavia, proveranno il colpaccio per approfittare di una classifica molto compatta e tentare l’assalto alle posizioni di vertice. I veneti, del resto, in questo campionato si sono già presi uno scalpo importante come quello del Frosinone. Le ultime da, con le ...

zazoomblog : LIVE – Reggina-Cittadella Serie B 2022-2023 (DIRETTA) - #Reggina-Cittadella #Serie #2022-2023 - citynowit : Per il momento le rondinelle balzano in vetta staccando la Reggina, impegnata nel pomeriggio al Granillo con il Cit… - tabellamercatob : 6^ giornata #SerieB Oggi otto gare Convocati e ultimi undici schierati /3 Alle 14.00 #RegginaCittadella… - periodicodaily : Reggina-Cittadella: probabili formazioni e in tv #17settembre #serieb #regginacittadella - TuttoCKLive : Probabile formazione della #Reggina impegnata oggi nel turno casalingo contro il #Cittadella: 4-3-3; Colombi;Pieroz… -