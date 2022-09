Ravenna La Viking Sea ha rischiato di finire contro la scogliera | 4 ore per il recupero

(Di sabato 17 settembre 2022) Dopo la devastazione che ha investito le Marche, il maltempo ha colpito la Riviera romagnola. Il vento sabato mattina ha raggiunto raffiche di oltre 100 km orari sulla costa. Tanta la pioggia. La nave da crocieraSea ormeggiata al Terminal Crociere di Porto Corsini asi è allontanata dalla propria posizione prima di essere recuperata grazie all’intervento della Capitaneria di Portote e dei servizi tecnico nautici – rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori, che hanno supportato la nave, ora in sicurezza e attentemente monitorata. Ci sono volute più di 4 ore per “recuperare” laSea, la nave da crociera attraccata al Porto diche a causa del forte maltempo ha rotto i cavi di ormeggio intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di ...

Dopo oltre quattro ore di intervento si sono concluse con successo ale operazioni di recupero della nave da crocieraSea. La burrasca e gli ormeggi rotti Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 9:15 di stamani, sabato 17 settembre, quando, come ...LaSea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di. In acqua, per le operazioni di soccorso, anche la motovedetta ...La nave da crociera Viking Sea, che si trovava al Terminal Crociere di Porto Corsini a Marina di Ravenna, ha rotto gli ormeggi e si è allontanata dalla propria posizione a causa delle forti raffiche d ...