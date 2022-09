Raffreddore e influenza per il meteo instabile, ecco come non ammalarsi per gli sbalzi termici (Di sabato 17 settembre 2022) Attenzione a gola, naso e patologie collegate con le prime vie respiratorie. Dal grande caldo al freddo autunnale in poche ore può essere uno sbalzo micidiale per l'organismo. La variabilità ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Attenzione a gola, naso e patologie collegate con le prime vie respiratorie. Dal grande caldo al freddo autunnale in poche ore può essere uno sbalzo micidiale per l'organismo. La variabilità ...

tremendoandre : RT @carmenvanetti1: @mingocri1 continuo a non capire a che serve fare i tamponi per un'influenza o un raffreddore. Ma cazzo ma la vogliamo… - Luca10014782 : RT @carmenvanetti1: @mingocri1 continuo a non capire a che serve fare i tamponi per un'influenza o un raffreddore. Ma cazzo ma la vogliamo… - Gianni65365867 : RT @carmenvanetti1: @mingocri1 continuo a non capire a che serve fare i tamponi per un'influenza o un raffreddore. Ma cazzo ma la vogliamo… - sciantokescia : RT @carmenvanetti1: @mingocri1 continuo a non capire a che serve fare i tamponi per un'influenza o un raffreddore. Ma cazzo ma la vogliamo… - Ale74terni : @Gabrigrifo1 @maurizio1999 Io avuto due volte…con 3 dosila prima asintomatico,la seconda leggero raffreddore e mal… -