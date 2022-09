Rafa Toloi | l’ex “dimenticato” di Roma-Atalanta | 5 presenze in 6 mesi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. Dal Mato Grosso a Bergamo.elè più che un’istituzione per l’di Gian Piero Gasperini: simbolo, leader, capitano. Dal suo arrivo nel 2015 ha vissuto un’escalation che lo ha portato anche sul tetto d’Europa con la nazionale italiana. E una tappa probabilmente fondamentale e per certi versi “dimenticata” della sua carriera è stata quella nella Città Eterna. Non ci sono infatti solo Cristante, Mancini e Spinazzola tra gli ex di, ma anche il numero 2 della Dea, il cui passaggio in giallorosso è forse rimasto nella memoria di pochi. Al tempo era un ragazzo che era cresciuto nel Goias – con diverseanche nella nazionale Under 20 del Brasile – e che aveva giocato nel San Paolo, vincendo anche una Copa Sudamericana (più o meno l’equivalente ...