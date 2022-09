Puglia | maltempo | vento fino a burrasca forte | ancora allerta arancione per il Gargano Marche | i morti sono undici Protezione civile | previsioni meteo Volontari pugliesi nella zona del catastrofico nubifragio

(Di sabato 17 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validitàalle 20. Si fa riferimento a “venti: forti sud-occidentali, tendenti a ruotare da nord-ovest con rinforzi dio tempesta, sul settore garganico.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Nelleè stato rinvenuto un corpo esanime, undicesima vittima deldell’altro ieri sera. Cidue dispersi: un bambino di otto anni ed una donna di 57.delle Misericordiepartiti alla ...

... Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sullagarganica; da ... ma è probabile che vengano adottati atti relativi all'emergenzadi questi giorni. 'Speriamo ...Tutto questo sarà poi accompagnato da venti molto forti con raffiche di burrasca su Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sullagarganica; da segnalare ...Fortunatamente non si registrano feriti, ma danni ad auto e locali. La tempesta a meno di 24 ore dal nubifragio su Margherita di Savoia ...Altre piogge si segnalano al Sud tra la Puglia centro-meridionale ... Proseguirà una fase di moderato maltempo anche su parte del Sud con piogge e temporali che si andranno a concentrare soprattutto ...