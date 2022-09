Provincia di Mantova: Concorso per 2 Istruttori Amministrativi (Di sabato 17 settembre 2022) La Provincia di Mantova ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Amministrativo, per l’area economico finanziaria istruzione, pari opportunità, funzioni delegate Regione Lombardia, categoria D, è offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 2 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso La Provincia di Mantova ha indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'area economico finanziaria - istruzione - pari opportunità - funzioni delegate Regione Lombardia, di cui un posto con riserva ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 17 settembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Amministrativo, per l’area economico finanziaria istruzione, pari opportunità, funzioni delegate Regione Lombardia, categoria D, è offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 2 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diLadiha indettopubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'area economico finanziaria - istruzione - pari opportunità - funzioni delegate Regione Lombardia, di cui un posto con riserva ...

