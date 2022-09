Prezzo della carta alle stelle a causa di lockdown e caro energia: aumenti fino al 90%. Editoria in crisi, ripercussioni sulla scuola (Di sabato 17 settembre 2022) La carta che si riesce a produrre è sempre meno e costa sempre di più. Lo ha sottolineato il presidente dell’Associazione italiana editori in un’audizione al Senato: “Secondo i dati raccolti tra i nostri editori, gli aumenti dei prezzi della carta sono molto variabili e toccano punte dell’80-90%”. Le ragioni sono molteplici e risalgono almeno al 2020, quando i lockdown generalizzati hanno decretato il boom degli acquisti online. La domanda di cartone per imballaggi è schizzata, così molte cartiere hanno riconvertito la produzione per soddisfarla, in molti casi a danno di altri articoli come la carta grafica, cioè quella che viene utilizzata per stampare i libri. Del resto nel 2020 le librerie hanno venduto 200 milioni di copie in meno a vantaggio di ebook e audiolibri, il business ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Lache si riesce a produrre è sempre meno e costa sempre di più. Lo ha sottolineato il presidente dell’Associazione italiana editori in un’audizione al Senato: “Secondo i dati raccolti tra i nostri editori, glidei prezzisono molto variabili e toccano punte dell’80-90%”. Le ragioni sono molteplici e risalgono almeno al 2020, quando igeneralizzati hanno decretato il boom degli acquisti online. La domanda di cartone per imballaggi è schizzata, così molte cartiere hanno riconvertito la produzione per soddisfarla, in molti casi a danno di altri articoli come lagrafica, cioè quella che viene utilizzata per stampare i libri. Del resto nel 2020 le librerie hanno venduto 200 milioni di copie in meno a vantaggio di ebook e audiolibri, il business ha ...

