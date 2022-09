Prezzi, Codacons: “Boom agosto, pasta +62% ed energia +135%” (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA – Il prezzo dell’energia elettrica del mercato libero ha registrato ad agosto un aumento del 135%, i voli intercontinentali del 176%, la pasta del 25% su base annua. E’ la fotografia scattata dal Codacons dei rincari su base annua ottenuta elaborando i dati definitivi diffusi dall’Istat sull’inflazione e analizzando l’impatto dell’aumento dei listini nei vari settori. Fortissime le tensioni nel comparto alimentare, dove ad esempio l’olio di semi è rincarato del 62,2% ed il burro del 33,5%, la farina del 23%. Ma anche il gelato, +17% e la patatine fritte, +17%. Costano di più anche gli elettrodomestici, il 20,8,% in più, mentre macchine fotografiche e videocamere aumentano del 23,8%; gli apparecchi per la telefonia fissa salgono del 19,2%, i servizi postali del 6,4%. Considerati i consumi complessivi di un nucleo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA – Il prezzo dell’elettrica del mercato libero ha registrato adun aumento del 135%, i voli intercontinentali del 176%, ladel 25% su base annua. E’ la fotografia scattata daldei rincari su base annua ottenuta elaborando i dati definitivi diffusi dall’Istat sull’inflazione e analizzando l’impatto dell’aumento dei listini nei vari settori. Fortissime le tensioni nel comparto alimentare, dove ad esempio l’olio di semi è rincarato del 62,2% ed il burro del 33,5%, la farina del 23%. Ma anche il gelato, +17% e la patatine fritte, +17%. Costano di più anche gli elettrodomestici, il 20,8,% in più, mentre macchine fotografiche e videocamere aumentano del 23,8%; gli apparecchi per la telefonia fissa salgono del 19,2%, i servizi postali del 6,4%. Considerati i consumi complessivi di un nucleo ...

