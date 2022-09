Pretty Little Liars, protagonista della serie è diventato papà! (Di sabato 17 settembre 2022) È diventato papà nel giorno del suo compleanno Ian Harding, l’attore statunitense che ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Ezra nella serie tv Pretty Little Liars. Il divo di Hollywood ha compiuto 36 anni il 16 settembre. Nel ringraziare tutti i suoi fan per gli auguri, Ian Harding ha dato il lieto annuncio su Instagram: Grazie per gli auguri di compleanno. Sono grato per molte cose di quest’anno ma soprattutto per il miglior regalo di compleanno che un uomo possa chiedere. View this post on Instagram A post shared by Ian Harding. (@ianmharding) Il protagonista di Pretty Little Liar è sposato dal 2019 con la fotografa e scenografa americana Sophie Hart. I due stanno insieme dal 2011. Molto riservati ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 settembre 2022) Èpapà nel giorno del suo compleanno Ian Harding, l’attore statunitense che ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Ezra nellatv. Il divo di Hollywood ha compiuto 36 anni il 16 settembre. Nel ringraziare tutti i suoi fan per gli auguri, Ian Harding ha dato il lieto annuncio su Instagram: Grazie per gli auguri di compleanno. Sono grato per molte cose di quest’anno ma soprattutto per il miglior regalo di compleanno che un uomo possa chiedere. View this post on Instagram A post shared by Ian Harding. (@ianmharding) IldiLiar è sposato dal 2019 con la fotografa e scenografa americana Sophie Hart. I due stanno insieme dal 2011. Molto riservati ...

