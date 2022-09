Preparativi agli sgoccioli per la quinta edizione della Granfondo Campania a Nola

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sta per arrivare il gran giornol’ormai tradizionale manifestazione dedicata al ciclismo amatoriale in programma domenica 18 settembre con il centro commerciale Vulcano Buono che sarà l’elemento centrale di tutto l’evento prima, durante e dopo. In questaè prevista una grande schiera di partecipanti, considerate le numerosissime iscrizioni (circa 300) pervenute all’organizzazione dell’Asd Black Panthers di Francesco Vitiello: “Hanno creduto in noi, lac’è e il ciclismo risponde presente con la nostra”. Con partenza di buon mattino alle 7:30, è un tracciato ricco di spunti tecnici e di vedute mozzafiato tra quattro province (Avellino, Benevento, Napoli e ...