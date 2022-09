Premier League 2022/2023: Tottenham senza freni contro il Leicester, Conte in vetta (Di sabato 17 settembre 2022) E’ un Tottenham inarrestabile quello che vince 6-2 contro il Leicester nel match valido per la settima giornata di Premier League 2022/2023. All’Hotspur Stadium gli Spurs vanno sotto e soffrono nel primo tempo, uscendo alla distanza nella ripresa fino a raggiungere un risultato di tipo tennistico che frutta anche il primo posto in classifica in coabitazione con il Manchester City in attesa dell’Arsenal. Nel primo tempo la sblocca Tielemans su rigore portando in vantaggio le Foxes, ma i ragazzi di Antonio Conte la ribaltano immediatamente grazie ai gol di Kane e poi di Dier sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Maddison trova però il nuovo pareggio degli ospiti, che però nel secondo tempo vengono letteralmente sotterrati. L’ex Juventus Bentancur, con ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) E’ uninarrestabile quello che vince 6-2ilnel match valido per la settima giornata di. All’Hotspur Stadium gli Spurs vanno sotto e soffrono nel primo tempo, uscendo alla distanza nella ripresa fino a raggiungere un risultato di tipo tennistico che frutta anche il primo posto in classifica in coabitazione con il Manchester City in attesa dell’Arsenal. Nel primo tempo la sblocca Tielemans su rigore portando in vantaggio le Foxes, ma i ragazzi di Antoniola ribaltano immediatamente grazie ai gol di Kane e poi di Dier sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Maddison trova però il nuovo pareggio degli ospiti, che però nel secondo tempo vengono letteralmente sotterrati. L’ex Juventus Bentancur, con ...

