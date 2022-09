glooit : Premier: il Manchester City torna in testa, 3-0 al Wolverhampton leggi su Gloo - GuilleTano5 : RT @ETGazzetta: Ciclone City sui Wolves: 3-0 in trasferta e Haaland firma un nuovo record #WOLMCI #PremierLeague - mrandroid02 : Premier League, Haaland a segno: il Manchester City torna a vincere - GuilleTano5 : RT @CorSport: Premier League, #Haaland a segno: il Manchester City torna a vincere ? - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Ciclone City sui Wolves: 3-0 in trasferta e Haaland firma un nuovo record #WOLMCI #PremierLeague -

TUTTO mercato WEB

IlCity vince nell'anticipo odierno dell'8/a giornata dellaLeague, tornata in campo dopo la sospensione per la morte della regina Elisabetta II. La squadra di Pep Guardiola si è ...... al terzo posto con 14 punti in classifica dopo sei giornate disputate inLeague. In ... per rispondere al successo ottenuto nel pomeriggio dalCity sui Wolves. Intervenuto in ... Premier League, oggi in campo il Manchester City e il Tottenham Il Manchester City vince nell'anticipo odierno dell'8/a giornata della Premier League, tornata in campo dopo la sospensione per la morte della regina Elisabetta II. (ANSA) ...PREMIER LEAGUE - Tutto facile per il Manchester City che al Molineux sblocca il risultato dopo 55 secondi con Grealish. Haaland raddoppia al 16' (per lui i gol ...