"Potrebbero non reggere al nuovo assalto". Disfatta russa? Il documento degli 007 inglesi (Di sabato 17 settembre 2022) La Russia perde colpi non solo a livello internazionale ma anche sul campo di battaglia. "La Russia è intenzionata a difendere ostinatamente l'oblast di Lugansk nella regione del Donbass per far fronte alla controffensiva di Kiev ma non è chiaro se le forze di Mosca abbiano riserve sufficienti o morale adeguato per resistere a un altro assalto ucraino". È quanto emergerebbe dagli ultimi documenti dell'intelligence britannica sul conflitto in Ucraina. "La Russia tenterà probabilmente di condurre una difesa ostinata di quest'area, ma non è chiaro come, né con quali mezzi e uomini" spiegano dal ministero della Difesa. Negli ultimi giorni la controffensiva ucraina ha travolto i soldati di Mosca riconquistando più di 6mila kmq di territorio, tra cui la città di Izyum, porta d'ingresso nel Donbass. Sul campo la Russia accusa Kiev di prendere di mira funzionari filorussi. ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) La Russia perde colpi non solo a livello internazionale ma anche sul campo di battaglia. "La Russia è intenzionata a difendere ostinatamente l'oblast di Lugansk nella regione del Donbass per far fronte alla controffensiva di Kiev ma non è chiaro se le forze di Mosca abbiano riserve sufficienti o morale adeguato per resistere a un altroucraino". È quanto emergerebbe dagli ultimi documenti dell'intelligence britannica sul conflitto in Ucraina. "La Russia tenterà probabilmente di condurre una difesa ostinata di quest'area, ma non è chiaro come, né con quali mezzi e uomini" spiegano dal ministero della Difesa. Negli ultimi giorni la controffensiva ucraina ha travolto i soldati di Mosca riconquistando più di 6mila kmq di territorio, tra cui la città di Izyum, porta d'ingresso nel Donbass. Sul campo la Russia accusa Kiev di prendere di mira funzionari filorussi. ...

il_pucciarelli : Lo 'stagista' in fabbrica. Stagista, in fabbrica. Due parole che in un mondo normale non potrebbero stare assieme,… - repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - NicolaPorro : ?? Ecco cosa potrebbero avere in serbo i 'democratici' ?? - anitabonfi : RT @il_pucciarelli: Lo 'stagista' in fabbrica. Stagista, in fabbrica. Due parole che in un mondo normale non potrebbero stare assieme, inve… - banzaisolaro : RT @LeonardoPanetta: Forse non è chiaro. Draghi ha alzato il telefono per capire se tutte le illazioni giornalistiche su politici e partiti… -