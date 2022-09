Porto di Ravenna, nave da crociera rompe gli ormeggi a causa del forte vento: l’intervento dei rimorchiatori – Video (Di sabato 17 settembre 2022) A causa delle forti raffiche di vento, raffiche di bora molto intense proveniente da Nord, la nave da crociera Viking Sea – che alle 8 era regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna – si è allontanata dalla propria posizione prima di essere ‘recuperata’ grazie all’intervento della Capitaneria di Porto Ravennate e dei servizi tecnico nautici – rimorchiatori, piloti e ormeggiatori – che hanno dato il loro supPorto alla nave, ora in sicurezza e costantemente monitorata. A dare notizia della vicenda è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nell’allontanamento dell’imbarcazione, viene spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Adelle forti raffiche di, raffiche di bora molto intense proveniente da Nord, ladaViking Sea – che alle 8 era regolarmenteata al Terminal Crociere diCorsini a– si è allontanata dalla propria posizione prima di essere ‘recuperata’ grazie all’interdella Capitaneria dite e dei servizi tecnico nautici –, piloti eatori – che hanno dato il loro supalla, ora in sicurezza e costantemente monitorata. A dare notizia della vicenda è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nell’allontanamento dell’imbarcazione, viene spiegato ...

