"Porta male il velo", massacrata una giovane iraniana. Come l'hanno uccisa (Di sabato 17 settembre 2022) Una giovana iraniana di 22 anni, Mahsa Amini, è morta in ospedale dopo essere entrata in coma martedì sera a seguito del suo arresto avvenuto poche ore prima, intorno alle 18 locali di martedì, da parte della polizia morale, che l'avrebbe prelevata mentre era per strada a Teheran e Portata in commissariato perché non indossava il velo in modo corretto. Lo riPorta la testata Iran Wire. Secondo alcuni testimoni citati dalla testata, la ragazza sarebbe stata picchiata e uccisa dagli agenti. La polizia nega le accuse dicendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco". Secondo quanto confermato da un parente della 22enne a Iran Wire, la donna è morta nell'ospedale Kasra ed è ancora atteso che il corpo venga riconsegnato alla famiglia. Mahsa Amini, originaria di Saqqez, si trovava con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Una giovanadi 22 anni, Mahsa Amini, è morta in ospedale dopo essere entrata in coma martedì sera a seguito del suo arresto avvenuto poche ore prima, intorno alle 18 locali di martedì, da parte della polizia morale, che l'avrebbe prelevata mentre era per strada a Teheran eta in commissariato perché non indossava ilin modo corretto. Lo rila testata Iran Wire. Secondo alcuni testimoni citati dalla testata, la ragazza sarebbe stata picchiata edagli agenti. La polizia nega le accuse dicendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco". Secondo quanto confermato da un parente della 22enne a Iran Wire, la donna è morta nell'ospedale Kasra ed è ancora atteso che il corpo venga riconsegnato alla famiglia. Mahsa Amini, originaria di Saqqez, si trovava con ...

