Polizzi Generosa | bando di gara per il consolidare il centro abitato

bando di gara per i lavori di consolidamento del versante sud-est di Polizzi Generosa, nel Palermitano, sul quale ricade gran parte del centro storico, a monte della strada statale Statale 643/via Di Giovanni. L'importo a base di gara è pari ad un milione e mezzo di euro ed è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso la Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente. Le relative domande dovranno essere presentate entro il prossimo 23 settembre. L'opera, una volta portata a termine, restituirà la piena e sicura fruibilità di un'area con le massime classificazioni di pericolo e di rischio, P4 ed R4. La pericolosità geologica del sito è determinata, infatti, dalla presenza di una frana attiva per scorrimento, a pochi metri da strutture storiche, edifici e ...

