Poliziotta suicida, il LI.SI.PO.: "Speranzosi che il futuro ministro del viminale metta fine a questa "strage silenziosa"

Ennesimo colpo messo a segno dal "virus suicida". A Verona, presso l'ufficio personale della locale Questura, ieri sera una Poliziotta, madre di una bambina di cinque anni, si è suicidata sparandosi con la pistola d'ordinanza. Il Segretario Generale Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: "Tutto Il LI.SI.PO. si unisce all'infinito dolore della famiglia della Poliziotta che si è tolta la vita. E' sempre lui, il 'virus suicida' che miete vittime. E' una strage senza precedenti i cui numeri lasciano sgomento. Cosa hanno fatto i vertici del Ministero dell'Interno per arrestare l'onda suicida nella Polizia di Stato? A memoria del LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ...

