Politica in lutto, l’ex deputato morto di infarto: aveva compiuto 59 anni il giorno prima (Di sabato 17 settembre 2022) È morto Amedeo Matacena. l’ex deputato di Forza Italia si trovava a Dubai in stato di latitanza e solo ieri aveva compiuto 59 anni. Secondo i suoi legali, gli avvocati Enzo Caccavari, Marco Tullio Martino e Renato Vigna, l’ex deputato è stato stroncato da un infarto. Perseguito dalla giustizia per un reato di corruzione, Amedeo Matacena si era rifugiato a Dubai nel 2012. In seguito era stato condannato con una sentenza definitiva a 3 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I soccorsi sono stati inutili. Amedeo Matacena è morto subito dopo essere arrivato in ospedale. Da tempo viveva negli Emirati Arabi dopo che, nel 2012, era stato condannato in via definitiva per concorso esterno con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) ÈAmedeo Matacena.di Forza Italia si trovava a Dubai in stato di latitanza e solo ieri59. Secondo i suoi legali, gli avvocati Enzo Caccavari, Marco Tullio Martino e Renato Vigna,è stato stroncato da un. Perseguito dalla giustizia per un reato di corruzione, Amedeo Matacena si era rifugiato a Dubai nel 2012. In seguito era stato condannato con una sentenza definitiva a 3per concorso esterno in associazione mafiosa. I soccorsi sono stati inutili. Amedeo Matacena èsubito dopo essere arrivato in ospedale. Da tempo viveva negli Emirati Arabi dopo che, nel 2012, era stato condannato in via definitiva per concorso esterno con la ...

