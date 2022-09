sportface2016 : +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - gazzettaparma : In stato di fermo ammette il suo ruolo nel tentativo di estorsione a Paul - leggoit : Pogba, il fratello fermato confessa: «L'autore di quel video sono io». La guerra in famiglia - juornoit : #Juorno minacce ed estorsioni a #Pogba, il fratello confessa - paolochiariello : #Juorno minacce ed estorsioni a #Pogba, il fratello confessa -

Mathiasmaggiore del centrocampista della Juventus e della nazionale francese, Paul, ha confessato - durante il fermo che è stato deciso nei suoi confronti nell'inchiesta per ...FRANCIA, DESCHAMPS CHIARO: 'VERRA' IN QATAR SOLO SE AL TOP' Deschamps ha chiarito che... Le storie sull'estorsione e ilNon dovete chiedere a me, la giustizia sta facendo il suo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Mathias Pogba, fratello maggiore del centrocampista della Juventus e della nazionale francese, Paul Pogba, ha confessato - durante il fermo che è stato deciso nei suoi ...