**Pnrr: Berlusconi, 'illogico e pericoloso ridiscuterlo, non c'è nessun motivo'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Ridiscutere il Pnrr sarebbe illogico e pericoloso, mentre non c'è nessun motivo vero per chiederlo. Sarebbe gravissimo se per ridiscuterlo si mettessero a rischio risorse preziose che con tanta fatica abbiamo procurato per far ripartire l'Italia". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Ilsettimanale.pmi.it' "A questo si devono più di 200 miliardi di euro, che significano quasi 3.500 euro per ogni italiano. Aggiustamenti marginali naturalmente -aggiunge il leader di Fi- è del tutto ragionevole farli, in accordo con l'Europa, alla luce di mutate condizioni, ma nulla più di questo".

