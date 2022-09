Piqué-Shakira, il giocatore non non vuole restituirle i Grammy. La cantante teme… (Di sabato 17 settembre 2022) Il difensore del Barcellona conserva i 3 Grammy Awards e i 12 Latin Grammy vinti dalla cantante in carriera Leggi su golssip (Di sabato 17 settembre 2022) Il difensore del Barcellona conserva i 3Awards e i 12 Latinvinti dallain carriera

repubblica : Piqué-Shakira, ripicche di fine amore: come Totti e Ilary, lui non vuole restituirle i Grammy [di Redazione Sport] - SportRepubblica : Piqué-Shakira, ripicche di fine amore: come Totti e Ilary, lui non vuole restituirle i Grammy - SportRepubblica : Piqué-Shakira, ripicche di fine amore: come Totti e Ilary, lui non vuole restituirle i Grammy [aggiornamento delle… - zazoomblog : Piqué-Shakira il giocatore non vuole restituirle i Grammy. La cantante teme… - #Piqué-Shakira #giocatore #vuole - arlottista : RT @Sanfra1407: La Blasi si è tenuta i rolex di Totti Piqué si è tenuto i Grammy di Shakira La mia ex si è tenuta la borsa frigo da 40 € ch… -