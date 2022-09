Pioli “Milan-Napoli sfida scudetto, carica tifosi fondamentale” (Di sabato 17 settembre 2022) MilanO (ITALPRESS) – “La carica dei tifosi credo sia al massimo livello, da loro stiamo prendendo tanta energia. Giocare in casa per noi in questo momento è un grandissimo vantaggio e vogliamo sfruttarlo anche domani sera”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, in programma a San Siro domani alle 20.45. “Sarà una partita difficile, il Napoli ha qualità e ha le carte in regola per essere una grande squadra – ha sottolineato Pioli -. Conteranno gioco di squadra, spirito e qualità”. Sulla mancata considerazione del ct Mancini nei confronti di Calabria: “Sono contento di allenare un ragazzo come Davide che ha qualità, spirito di sacrificio e intelligenza calcistica”. Il tecnico ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022)O (ITALPRESS) – “Ladeicredo sia al massimo livello, da loro stiamo prendendo tanta energia. Giocare in casa per noi in questo momento è un grandissimo vantaggio e vogliamo sfruttarlo anche domani sera”. Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista dellacontro il, in programma a San Siro domani alle 20.45. “Sarà una partita difficile, ilha qualità e ha le carte in regola per essere una grande squadra – ha sottolineato-. Conteranno gioco di squadra, spirito e qualità”. Sulla mancata considerazione del ct Mancini nei confronti di Calabria: “Sono contento di allenare un ragazzo come Davide che ha qualità, spirito di sacrificio e intelligenza calcistica”. Il tecnico ...

