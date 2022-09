Pioli: “Milan forte anche senza Leao. Pioli grandissimo allenatore, sue squadre hanno identità” (Di sabato 17 settembre 2022) Stefano Pioli in conferenza stampa presenta Milan-Napoli match della settimana giornata di Serie A che si gioca allo stadio San Siro. L’allenatore rossonero non cerca alibi anche se non avrà Rafael Leao per squalifica, così come il Napoli non avrà Victor Osimhen per infortunio, mentre Pioli deve rinunciare anche ad Origi, Florenzi, Ibrahimovic e Rebic. “Non importa chi gioca non è un solo giocatore a determinare una partita. Convocherà 25 calciatori e tutti saranno all’altezza di scendere in campo. Abbiamo giocatori in grado di sostituire Leao. Le soluzioni per sostituire Leao non mancano, Saelemaekers è un destro che può venire dentro il campo partendo da sinistra. Salendo il livello degli avversari ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Stefanoin conferenza stampa presenta-Napoli match della settimana giornata di Serie A che si gioca allo stadio San Siro. L’rossonero non cerca alibise non avrà Rafaelper squalifica, così come il Napoli non avrà Victor Osimhen per infortunio, mentredeve rinunciaread Origi, Florenzi, Ibrahimovic e Rebic. “Non importa chi gioca non è un solo giocatore a determinare una partita. Convocherà 25 calciatori e tutti saranno all’altezza di scendere in campo. Abbiamo giocatori in grado di sostituire. Le soluzioni per sostituirenon mancano, Saelemaekers è un destro che può venire dentro il campo partendo da sinistra. Salendo il livello degli avversari ...

