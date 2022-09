Picchiata a morte perché portava male il velo: proteste al funerale di Masha aveva 22 anni (Di sabato 17 settembre 2022) Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Masha Amini , la 22enne iraniana Picchiata a morte dagli agenti della polizia morale di Teheran che l'avevano arrestata perché non indossava ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali diAmini , la 22enne iranianadagli agenti della polizia morale di Teheran che l'no arrestatanon indossava ...

