"Piange e si lamenta. Gli allenatori come lui...": Cassano si scatena contro Sarri (Di sabato 17 settembre 2022) Sta facendo molto rumore il caso di Maurizio Sarri, pronto persino a dimettersi dopo l'umiliante 5-1 subito dalla Lazio sul campo del Midtylland. L'allenatore si è lamentato per un "germe" che starebbe infettando tutta la squadra e sarebbe la causa dei continui alti e bassi che la contraddistingue: praticamente tutti credono che il riferimento sia a Luis Alberto, con il quale il rapporto non è mai sbocciato. Sarri si è così attirato parecchie critiche, anche da parte di ex calciatori come Bobo Vieri e Antonio Cassano. Nel corso di una diretta su Twitch, l'ex bomber dell'Inter ha definito Sarri "un allenatore normale. Ha vinto in Europa? Ha vinto una Europa League con il Chelsea solamente. Sarri fa sempre tutto il fenomeno, quando non lo è. A me non mi piace ...

