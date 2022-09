Petra 2 su Sky con quattro nuove storie, il primo episodio è già disponibile (Di sabato 17 settembre 2022) Petra 2 su Sky ancora prima del previsto. Dopo il grande successo della prima stagione, Petra Delicato torna in azione con quattro nuove storie in esclusiva su Sky dal 21 settembre. Protagonista della serie è ancora Paola Cortellesi pronta a prestare il volto all’ispettore al fianco dell’immancabile Antonio Monte che ha ancora il volto di Andrea Pennacchi, cosa attende la strana coppia di investigatori? I due protagonisti torneranno diretti da Maria Sole Tognazzi con al fianco due nuovi personaggi, Beatrice e Marco, che avranno il volto di Manuela Mandracchia e Francesco Colella, in che modo i quattro saranno legati? Le prime anticipazioni rivelano che Antonio Monte sembra pronto a dimenticare la sua ex sposandosi, sarà proprio Beatrice la sua promessa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 settembre 2022)2 su Sky ancora prima del previsto. Dopo il grande successo della prima stagione,Delicato torna in azione conin esclusiva su Sky dal 21 settembre. Protagonista della serie è ancora Paola Cortellesi pronta a prestare il volto all’ispettore al fianco dell’immancabile Antonio Monte che ha ancora il volto di Andrea Pennacchi, cosa attende la strana coppia di investigatori? I due protagonisti torneranno diretti da Maria Sole Tognazzi con al fianco due nuovi personaggi, Beatrice e Marco, che avranno il volto di Manuela Mandracchia e Francesco Colella, in che modo isaranno legati? Le prime anticipazioni rivelano che Antonio Monte sembra pronto a dimenticare la sua ex sposandosi, sarà proprio Beatrice la sua promessa ...

fisco24_info : Cortellesi torna con Petra 2, l'amore fa capolino / video: su Sky dal 21 settembre regia Maria Sole Tognazzi - SkyTG24 : Petra, al via la seconda stagione con Paola Cortellesi. Su Sky dal 21 settembre - ilfattovideo : “Petra”, in esclusiva su Sky la seconda stagione tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett: Paola Cortellesi è… - Pablo00152555 : RT @SoloLibri: ?? Petra: le anticipazioni della seconda stagione in arrivo su Sky: @emmabaccaglio @sellerioeditore #petra @SkyOriginal ? htt… - sellerioeditore : RT @SoloLibri: ?? Petra: le anticipazioni della seconda stagione in arrivo su Sky: @emmabaccaglio @sellerioeditore #petra @SkyOriginal ? htt… -