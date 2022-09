Permessi elezioni politiche del 25 settembre, l’insegnante scrutatore può assentarsi anche il sabato (Di sabato 17 settembre 2022) elezioni politiche del 25 settembre: le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, mentre le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni. Il personale scolastico impegnato nei seggi come presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista può richiedere dei Permessi alla scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022)del 25: le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, mentre le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni. Il personale scolastico impegnato nei seggi come presidente, segretario,o rappresentante di lista può richiedere deialla scuola. L'articolo .

orizzontescuola : Permessi elezioni politiche del 25 settembre, l’insegnante scrutatore può assentarsi anche il sabato - 7grammilavoro : Elezioni politiche del #25settembre2022: norme sui permessi e sulla retribuzione. ??Leggi l'articolo:… - jokervero : @primusntrpares @DAVIDPARENZO @matteosalvinimi Guardi il dito e non la luna. Letta o chi per lui contano zero. Chi… - LavoroFisco : Permessi elettorali elezioni 2022: ecco come funzionano - Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Elezioni politiche 2022, i permessi previsti per docenti e ATA elettori, presidenti seggio e scrutatori -