«Perché non ci sono artisti di destra?»: il caso Pausini e una risposta alla Meloni (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – Sta ancora tenendo banco lo scandalo che ha suscitato Laura Pausini, crocifissa dai soliti noti per essersi rifiutata di cantare Bella ciao. Al di là del merito della vicenda, che interessa solo gli amanti del gossip, il caso Pausini ha almeno avuto il pregio di riaprire una ferita in realtà mai sanata: l'assenza (vera o presunta) di artisti di destra. Visti anche i luoghi comuni che continuano a girare in merito, è opportuno fare un paio di riflessioni. La domanda della Meloni A lamentarsi dell'attacco alla Pausini è stato il personaggio più colpito in questa campagna elettorale dagli intellettuali (veri o presunti) di sinistra: Giorgia Meloni. «È possibile che un partito stimato al 27% non abbia nemmeno un ...

