Per le famiglie italiane rincari da incubo: ecco tutte le stangate dall’olio alla pasta e al burro (Di sabato 17 settembre 2022) Il mese di agosto si è chiuso con una raffica di rincari. Alcuni prodotti hanno registrato un vero e proprio record. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione analizzando l’impatto degli aumenti dei listini per trasporti, alimentari, ristorazione, turismo, comunicazioni, ecc. Forti rincari anche nel comparto alimentare L’incremento più elevato si registra per i biglietti dei voli intercontinentali. Infatti, le tariffe sono cresciute ad agosto del +176% su base annua. L’energia elettrica del mercato libero, invece, ha segnato un aumento mostruoso del +135,9%. Fortissime tensioni si registrano nel comparto alimentare, dove ad esempio l’olio di semi ha avuto rincari del 62,2% rispetto ad agosto del 2021, il burro del 33,5% e la pasta del 25,8%. Solo per il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Il mese di agosto si è chiuso con una raffica di. Alcuni prodotti hanno registrato un vero e proprio record. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione analizzando l’impatto degli aumenti dei listini per trasporti, alimentari, ristorazione, turismo, comunicazioni, ecc. Fortianche nel comparto alimentare L’incremento più elevato si registra per i biglietti dei voli intercontinentali. Infatti, le tariffe sono cresciute ad agosto del +176% su base annua. L’energia elettrica del mercato libero, invece, ha segnato un aumento mostruoso del +135,9%. Fortissime tensioni si registrano nel comparto alimentare, dove ad esempio l’olio di semi ha avutodel 62,2% rispetto ad agosto del 2021, ildel 33,5% e ladel 25,8%. Solo per il ...

