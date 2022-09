Per errore bevve detersivo: morto a Bari bimbo di sei anni Era ricoverato da due mesi al "Giovanni XXIII" (Di sabato 17 settembre 2022) Il 18 luglio, disgraziatamente, ingerì per errore del detersivo. La madre disperata tentò un gesto estremo. Il bambino di Francavilla Fontana, sei anni, fu trasportato all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Stamattina il decesso. L'articolo Per errore bevve detersivo: morto a Bari bimbo di sei anni <small class="subtitle">Era ricoverato da due mesi al "Giovanni XXIII"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022) Il 18 luglio, disgraziatamente, ingerì perdel. La madre disperata tentò un gesto estremo. Il bambino di Francavilla Fontana, sei, fu trasportato all’ospedale pediatrico “Giov” di. Stamattina il decesso. L'articolo Perdi sei Erada dueal "Giov" proviene da Noi Notizie..

