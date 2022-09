Per chi ama gli intrecci dal retrogusto malinconico e dai tanti misteri (Di sabato 17 settembre 2022) PARADISOGenere: drammaticoRegia di David Dietl e Barbara Albert. Con Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Strässer e Anne Ratte-Polle. Su Sky e Now I protagonisti della serie tedesca “Paradiso” (foto di Saddan Sánchez. © Sky/Flare Entertainment GmbH). Il giornalista Daniel Mandelkern viene inviato dalla moglie, direttrice del giornale per cui lavora, in cerca dello scrittore Mark Svensson nella zona del Lago di Lugano (nella realtà è l’italiano lago d’Orta). Fin dalle prime battute la serie ci trasporta nell’universo di Svensson attraverso flashback che ricostruiscono la sua vita, dal 1998 quando viveva in Colombia con l’amico Felix. Un intreccio di piani narrativi si dipana, non senza fatiche di ritmo, e finisce per coinvolgere Daniel nella misteriosa vita dello scrittore, compreso un triangolo ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 settembre 2022) PARADISOGenere: drammaticoRegia di David Dietl e Barbara Albert. Con Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Strässer e Anne Ratte-Polle. Su Sky e Now I protagonisti della serie tedesca “Paradiso” (foto di Saddan Sánchez. © Sky/Flare Entertainment GmbH). Il giornalista Daniel Mandelkern viene inviato dalla moglie, direttrice del giornale per cui lavora, in cerca dello scrittore Mark Svensson nella zona del Lago di Lugano (nella realtà è l’italiano lago d’Orta). Fin dalle prime battute la serie ci trasporta nell’universo di Svensson attraverso flashback che ricostruiscono la sua vita, dal 1998 quando viveva in Colombia con l’amico Felix. Uno di piani narrativi si dipana, non senza fatiche di ritmo, e finisce per coinvolgere Daniel nellaosa vita dello scrittore, compreso un triangolo ...

