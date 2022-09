Pensione Ape sociale: gli insegnanti di scuola primaria possono fare domanda entro il 31 agosto, prima la richiesta all’Inps [VIDEO] (Di sabato 17 settembre 2022) C’è tempo fino al 21 ottobre per il personale scolastico per la presentazione delle domande di pensionamento con effetti dal 1° settembre 2023. La scadenza per Ape sociale è invece fissata al 31 agosto 2023. Durante l'appuntamento del 16 settembre con Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte scuola, Francesco Sciandrone della Uil scuola risponde ai dubbi dei nostri lettori. L'articolo Pensione Ape sociale: gli insegnanti di scuola primaria possono fare domanda entro il 31 agosto, prima la richiesta all’Inps VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) C’è tempo fino al 21 ottobre per il personale scolastico per la presentazione delle domande di pensionamento con effetti dal 1° settembre 2023. La scadenza per Apeè invece fissata al 312023. Durante l'appuntamento del 16 settembre con Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte, Francesco Sciandrone della Uilrisponde ai dubbi dei nostri lettori. L'articoloApe: glidiil 31la

