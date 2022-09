Paura per l’inviato del Papa in Ucraina, sparatoria contro il cardinale Krajewski a Zaporizhzhia: «Non sapevo dove fuggire…» (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti di terrore a Zaporizhzhia per il cardinale Konrad Krajewski, l’inviato di Papa Francesco in Ucraina che oggi si è ritrovato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava sul fronte a bordo di un pulmino. Dopo aver fatto un carico di aiuti, l’elemosiniere del Papa si è inoltrato in una zona ad alto rischio: quella dove i colpi si fanno più fitti, e «oltre i soldati non entra più nessuno». Insieme a lui erano presenti anche due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e un soldato. Il gruppo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una delle tappe previste: è seguita una fuga nel tentativo di mettersi in salvo. «Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti di terrore aper ilKonraddiFrancesco inche oggi si è ritrovato coinvolto in unamentre si trovava sul fronte a bordo di un pulmino. Dopo aver fatto un carico di aiuti, l’elemosiniere delsi è inoltrato in una zona ad alto rischio: quellai colpi si fanno più fitti, e «oltre i soldati non entra più nessuno». Insieme a lui erano presenti anche due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e un soldato. Il gruppo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una delle tappe previste: è seguita una fuga nel tentativo di mettersi in salvo. «Per la prima volta nella mia vita non...

