Paura in viaggio per la star mondiale: “Ho quasi rischiato di morire” (Di sabato 17 settembre 2022) Una star mondiale in visita in Italia ha avuto molta Paura ed ha rischiato quasi di morire. La star è stata in Italia non molto tempo fa, poiché ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il personaggio mondiale, però, ha rischiato addirittura di morire, a causa di un contrattempo durante il suo viaggio nel nostro L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 17 settembre 2022) Unain visita in Italia ha avuto moltaed hadi. Laè stata in Italia non molto tempo fa, poiché ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il personaggio, però, haaddirittura di, a causa di un contrattempo durante il suonel nostro L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Iadybirdie : mi hanno proposto un viaggio a parigi e sto per rifiutare per la paura dell’aereo ?? - robertamurgia : RT @metaanto: Eccola qui , Amélie in viaggio con Luana verso la staffetta che la porterà a Pisa. Lo sguardo melanconico di chi non sa cosa… - MeSpiegare : RT @metaanto: Eccola qui , Amélie in viaggio con Luana verso la staffetta che la porterà a Pisa. Lo sguardo melanconico di chi non sa cosa… - cicalor : RT @metaanto: Eccola qui , Amélie in viaggio con Luana verso la staffetta che la porterà a Pisa. Lo sguardo melanconico di chi non sa cosa… - Ele_Voice : Contemplare un addio non basterà Il bisogno di un viaggio è paura e coraggio e sto qui ancora io ci penso a te, sì -