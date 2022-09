“Paura che dopo l’operazione mi venga la voce di uno che pippa l’elio”: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi racconta (con ironia) l’intervento che lo aspetta (Di sabato 17 settembre 2022) Un intervento per togliere un polipo dalle corde vocali. Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha raccontato ai suoi follower Instagram di essere preoccupato per l’operazione ma lo ha fatto con una certa ironia, che gli appartiene: “Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella pre ospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali. Polipi, seppie, insomma ho una frittura mista sulle corde vocali“, ha detto il fratello di Guendalina Tavassi in alcune Instagram storie. E ha aggiunto: “A me piace la mia voce, ho Paura che dopo l’estrazione del polipo mi venga la voce di uno che si è pippato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Un intervento per togliere un polipo dalle corde vocali., ex naufragodei, hato ai suoi follower Instagram di essere preoccupato perma lo ha fatto con una certa, che gli appartiene: “Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella pre ospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali. Polipi, seppie, insomma ho una frittura mista sulle corde vocali“, ha detto il fratello di Guendalinain alcune Instagram storie. E ha aggiunto: “A me piace la mia, hochel’estrazione del polipo miladi uno che si èto ...

