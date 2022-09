Pattinaggio artistico | Lombardia Trophy | Guignard e Fabbri dominano nella danza | Watanabe batte Sakamoto

(Di sabato 17 settembre 2022) A Bergamo prosegue il, tappa delle ISU Challenger Series di. Charlenee Marcohanno offerto un solida prestazione tra le coppie die primeggianorhythm dancecon il punteggio complessivo di 87.09 (50.27 per il pannello tecnico e 36.82 per i components). Gli azzurri precedono con ampio margine i cechi Natalie Taschlerova e Filip Taschler (75.41), terzi i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (71.95). Gli altri binomi italiani: Elisabetta Leccardi e Mattia Della Torre sono settimi (61.86), Victoria Manni e Carlo Roethlisberger ottavi (57.66). Soltanto cinque coppie diimpegnate sul ghiaccio orobico per il free skating: Sara Conti e Niccolò Macii sono al ...

L'AQUILA - 'Si è concluso con grandissimo successo per le atlete dell'Accademia Pattinaggio artistico il campionato Nazionale Acsi 2022, i nostri ragazzi conquistano il podio, riportando a casa strepitosi risultati, per molti di loro è stata la prima esperienza nazionale'.